CY4GATE, nuovi ordini per 7 milioni di euro nei settori Decision Intelligence e Cyber Security

(Teleborsa) - CY4GATE , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha sottoscritto nuovi ordini per un valore complessivo di circa 7,0 milioni di euro con enti istituzionali e con una azienda ad alta tecnologia in ambito Decision Intelligence e Cyber Security.



Tali contratti, spiega la società in una nota, contribuiranno ai ricavi del Gruppo già a partire dall’esercizio in corso.



Con queste acquisizioni, CY4GATE conferma il percorso di crescita consolidando il proprio posizionamento nel mondo delle Istituzioni e del Corporate

Condividi

```