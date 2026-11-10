CY4Gate, nuovo contratto da 9,5 milioni di euro nella Decision Intelligence per il mercato istituzionale europeo

(Teleborsa) - CY4Gate , operatore nazionale ed europeo nei settori della cyber security e della cyber intelligence, ha sottoscritto un nuovo ordine per un valore complessivo di circa 9,5 milioni di euro. La fornitura ha per oggetto soluzioni software e licenze nell’ambito della Decision Intelligence ed è destinata al mercato istituzionale europeo. Il contributo della commessa ai ricavi dell’esercizio 2026 sarà soltanto parziale.



Con questa acquisizione, si legge in una nota, il Gruppo rafforza il proprio posizionamento sui mercati europei di riferimento e conferma di saper rispondere a esigenze sempre più sofisticate da parte della clientela istituzionale. L’ordine mette a frutto il patrimonio di competenze tecnologiche delle società controllate e consolida la presenza internazionale di CY4GATE in mercati caratterizzati da importanti prospettive di crescita. La commessa consolida ulteriormente la traiettoria strategica fondata sull’eccellenza tecnologica e sull’evoluzione continua del

portafoglio prodotti, con l’obiettivo di affiancare i clienti nelle loro decisioni più complesse.

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