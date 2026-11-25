easyJet, ricavi esercizio 2026 +6% ma cala redditività con impatto costo carburante

(Teleborsa) - EasyJet ha annunciato risultati in chiaroscuro per l'esercizio concluso al 30 settembre 2026. La compagnia low costo britannica ha chiuso l'esercizio con un fatturato in aumento del 6% a 10,7 miliardi di sterline, trainato dal settore vacanze che ha fatto segnare un aumento die ricavi del 19% a 1,7 miliardi, mentre i ricavi da passeggeri sono aumentati del 3% ed i ricavi ancillari del 6%.



La performance del Gruppo nell'esercizio 2026 è significativamente influenzata dal conflitto in Medio Oriente, a partire dal mese di marzo, che ha determinato un aumento dei costi del carburante e un temporaneo indebolimento della domanda dei clienti.



In forte calo risulta invece la redditività con un EBITDA in diminuzione del 35% a 938 milioni di sterline e un EBIT in flessione dell'84&ì% a 114 milioni di sterline. In calo anche l’utile ante imposte a 71 milioni di sterline (-89%) e l'’utile per azione a 8,8 pence (-87%).



"Quest'anno è stato impegnativo per le compagnie aeree a causa del conflitto in Medio Oriente e del suo impatto sulla domanda e sui prezzi del carburante, che ha inciso significativamente sui nostri risultati finanziari", ha confermato il CEO Kenton Jarvis, aggiungendo "nonostante questo abbiamo continuato a compiere buoni progressi strategici, migliorando le nostre operazioni, rafforzando la soddisfazione dei clienti e portando avanti le iniziative che sosterranno i futuri risultati finanziari".



Le iniziative strategiche alla base degli obiettivi a medio termine di easyJet rimangono intatte, con benefici futuri attesi dalla modernizzazione della flotta, dai miglioramenti della produttività, dagli investimenti nella rete, dalla continua crescita di easyJet Holidays, dalle opportunità offerte dalla campagna di fidelizzazione e dalle iniziative di intelligenza artificiale e digitalizzazione. Alla luce della transazione in corso, il Consiglio di amministrazione non fornisce alcuna indicazione finanziaria dettagliata per l'esercizio 2027 e conferma le indicazioni già formulate in precedenza.









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