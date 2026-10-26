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easyJet offrirà connessione internet satellitare Starlink dal 2027

Banche, Finanza, Trasporti
easyJet offrirà connessione internet satellitare Starlink dal 2027
(Teleborsa) - easyJet si unisce al crescente numero di compagnie aeree che collaborano con SpaceX per fornire internet ad alta velocità ai passeggeri.

La vettore low-cost britannico, infatti ha annunciato lunedì che, a partire dal 2027, offrirà la connessione internet satellitare Starlink sulla sua flotta di aeromobili Airbus A320, A320neo e A321neo. I termini dell'accordo non sono stati resi noti da easyjet.

Già a gennaio, nel discutere una possibile partnership, l'amministratore delegato di easyJet, Kenton Jarvis, aveva sottolineato come la sostenibilità economica dell'offerta di Wi-Fi a bordo rappresentasse una sfida.

La concorrente europea Wizz Air ha annunciato un accordo analogo a giugno, mentre compagnie come American, United e British Airways offrono già il servizio Starlink a bordo dei propri velivoli.
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