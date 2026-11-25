(Teleborsa) - Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre Borse europee.
Giù anche Wall Street dove l'S&P-500
cede il 2,7%.
Esaurito oramai l'entusiasmo per il reintegro di Jensen Huang alla guida di Nvidia
, il settore tech resta sotto pressione
tra le persistenti preoccupazioni sugli ingenti investimenti in intelligenza artificiale
e i crescenti dubbi sulle prospettive di questa tecnologia.
Parallelamente, si consolida l'aspettativa di un nuovo rialzo dei tassi
a dicembre da parte della Federal Reserve in scia all'indice PCE
di ottobre, aumentato, come previsto, del 3,8% annuo, accelerando dal 3,7% rivisto di settembre e mantenendosi ben al di sopra rispetto al target di inflazione
della banca centrale statunitense.
Ad appesantire ulteriormente il sentiment è l'annuncio da parte dell'amministrazione Trump che ha proposto nuovi dazi su 14 partner
commerciali, per contrastare quella che definisce "sovracapacità produttiva strutturale".
I dati macro
Nel terzo trimestre del 2026, l'economia statunitense ha registrato una crescita su base trimestrale del 4,3%
, un dato nettamente superiore al 3,4% indicato nella stima preliminare e che segna il tasso di espansione più rapido degli ultimi tre anni. Il dato registra una accelerazione anche rispetto alla crescita del 2,2% del trimestre precedente e al +3,5% atteso del consensus.
Sopra le attese la crescita dei redditi delle famiglie americane a ottobre 2026, rallentano invece le spese. I consumi personali
sono aumentati dello 0,3%, dopo il +0,6% del mese precedente, risultando sotto il +0,4% atteso degli analisti. I redditi personali
hanno registrato una variazione positiva dello 0,7%, contro stime del mercato che indicavano un aumento dello 0,4% e rispetto al +0,3% rilevato nel mese precedente (rivisto da +0,2%).
Forex, materie prime e tassi
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,097. Giornata da dimenticare per l'oro
, che scambia a 3.454,5 dollari l'oncia, ritracciando del 2,86%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,41%, a 83,21 dollari per barile.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +112 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,34%.
Gli indici Tra i listini europei
preda dei venditori Francoforte
, con un decremento dell'1,26%, discesa modesta per Londra
, che cede un piccolo -0,38%, e si concentrano le vendite su Parigi
, che soffre un calo dello 0,75%.
Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB
che lascia sul terreno l'1,81%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 49.838 punti, ritracciando dell'1,79%.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,25%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star
(-1,25%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buona performance per Stellantis
, che cresce del 3,58%.
Piccoli passi in avanti per Buzzi
, che segna un incremento marginale dell'1,46%.
Giornata moderatamente positiva per Ferrari
, che sale di un frazionale +1,25%.
Seduta senza slancio per Campari
, che riflette un moderato aumento dell'1,12%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Prysmian
, che ha terminato le contrattazioni a -5,40%.
Sensibili perdite per STMicroelectronics
, in calo del 4,81%.
In apnea Technoprobe
, che arretra del 4,67%.
Vendite su Fineco
, che registra un ribasso del 3,39%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+8,35%), Intercos
(+2,15%), Zignago Vetro
(+1,78%) e Banca Ifis
(+1,69%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su WIIT
, che ha terminato le contrattazioni a -6,67%.
Tonfo di Gens Aurea
, che mostra una caduta del 5,51%.
Lettera su Cembre
, che registra un importante calo del 4,20%.
Scende Sesa
, con un ribasso del 4,15%.