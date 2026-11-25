(Teleborsa) - Piazza Affari scambia sottotono con le altre Borse europee.
Male anche Wall Street con l'S&P-500
in calo del 2,33%.
Si consolida l'aspettativa di un nuovo rialzo dei tassi a dicembre
da parte della Federal Reserve in scia all'indice PCE di ottobre
, aumentato, come previsto, del 3,8% annuo
, accelerando dal 3,7% rivisto di settembre e mantenendosi ben al di sopra rispetto al target di inflazione della banca centrale statunitense.
Ad appesantire ulteriormente il sentiment è l'annuncio da parte dell'amministrazione Trump
che ha proposto nuovi dazi su 14 partner commerciali
, per contrastare quella che definisce "sovracapacità produttiva strutturale".
Sullo sfondo, infine, resta sotto pressione il settore tech
tra i crescenti dubbi sulle prospettive dell'intelligenza artificiale.
I dati macro
Nel terzo trimestre del 2026, l'economia statunitense
ha registrato una crescita su base trimestrale del 4,3%, un dato nettamente superiore al 3,4% indicato nella stima preliminare e che segna il tasso di espansione più rapido degli ultimi tre anni. Il dato registra una accelerazione anche rispetto alla crescita del 2,2% del trimestre precedente e al +3,5% atteso del consensus.
Sopra le attese la crescita dei redditi delle famiglie americane
a ottobre 2026, rallentano invece le spese. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali
(PCE) sono aumentati dello 0,3%, dopo il +0,6% del mese precedente, risultando sotto il +0,4% atteso degli analisti. I redditi personali
hanno registrato una variazione positiva dello 0,7%, contro stime del mercato che indicavano un aumento dello 0,4% e rispetto al +0,3% rilevato nel mese precedente (rivisto da +0,2%).
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,095. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 3.452,8 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,30%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +112 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,33%.
Gli indici Tra gli indici di Eurolandia
fiacca Francoforte
, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%, resta vicino alla parità Londra
(-0,02%), e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre l'1,10%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde l'1,07%, continuando la seduta a 50.203 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,73%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star
(-0,93%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, decolla Stellantis
, con un importante progresso del 4,40%.
In luce Ferrari
, con un ampio progresso del 2,02%.
Andamento positivo per Buzzi
, che avanza di un discreto +1,76%.
Performance modesta per Campari
, che mostra un moderato rialzo dell'1,42%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -4,92%.
In apnea Technoprobe
, che arretra del 4,17%.
Spicca la prestazione negativa di STMicroelectronics
, che scende del 3,58%. Fineco
scende del 3,16%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Juventus
(+11,90%), Banca Ifis
(+3,00%), Zignago Vetro
(+2,75%) e Intercos
(+1,72%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su WIIT
, che prosegue le contrattazioni a -5,21%.
Tonfo di LU-VE Group
, che mostra una caduta del 4,70%.
Lettera su Cembre
, che registra un importante calo del 4,06%.
Calo deciso per Banco Desio
, che segna un -3,45%.