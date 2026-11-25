Fincantieri, collaborazione industriale e crescita della filiera al centro di PartnerShip Summit

Oltre 14.000 fornitori in più di 80 Paesi, 5,4 miliardi di euro di acquisti in Italia e circa 90.000 posti di lavoro complessivamente generati nel Paese

(Teleborsa) - Rafforzare la competitività della filiera, sostenere la crescita delle imprese partner e promuovere un modello di collaborazione industriale fondato sulla condivisione di competenze, investimenti e prospettive di lungo periodo.



Sono queste le direttrici del PartnerShip Summit 2026, l'appuntamento annuale con cui Fincantieri riunisce la propria rete di fornitori, svoltosi oggi presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, alla presenza del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, della Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, del Presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Pierroberto Folgiero.



Al centro dell’incontro, il ruolo strategico della filiera cantieristica quale leva di competitività del Gruppo e del sistema industriale nazionale. In questo quadro si inserisce PartnerShip, il programma di welfare di filiera avviato da Fincantieri nel 2023 per accompagnare la crescita e l’evoluzione di circa 1.200 fornitori, superando la tradizionale logica del rapporto tra committente e fornitore a favore di un modello industriale sempre più integrato. Nel 2026 il programma ha coinvolto 740 fornitori storici, con rapporti di collaborazione attivi con il Gruppo almeno dal 2022, di cui l’80% costituito da piccole e medie imprese.



La dimensione della filiera di Fincantieri, che conta oltre 14.000 fornitori in più di 80 Paesi, si riflette direttamente sulla capacità del Gruppo di generare valore per il sistema economico nazionale. Nel 2025, a fronte di un ordinato pari a 8,3 miliardi di euro e di un carico di lavoro complessivo superiore a 60 miliardi di euro, Fincantieri ha effettuato acquisti di beni e servizi sul mercato italiano per 5,4 miliardi di euro. Per ogni 100 euro di produzione generata direttamente da Fincantieri, si attivano ulteriori 305 euro nell’economia nazionale, per un valore complessivo di 405 euro.



In Italia il Gruppo conta oltre 13.000 dipendenti diretti e contribuisce alla generazione di circa 90.000 posti di lavoro complessivi, con un moltiplicatore occupazionale diretto e indiretto pari a 5, che sale a 6,3 considerando anche gli effetti generati dai consumi delle famiglie degli addetti.



La solidità della filiera trova riscontro anche nell’andamento delle performance economiche delle imprese partner, che tra il 2021 e il 2025 hanno registrato una crescita media annua dei ricavi del 9,8%, del valore aggiunto dell’11,5% e dell’occupazione del 6,2%. Per le PMI fornitrici, la crescita media annua del valore aggiunto ha raggiunto il 12,3%.

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