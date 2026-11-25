Francoforte: andamento negativo per flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Composto ribasso per il broker online , in flessione del 2,17% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di flatexDEGIRO rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della piattaforma di investimento online mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,86 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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