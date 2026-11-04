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Francoforte: performance negativa per flatexDEGIRO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per flatexDEGIRO
Ribasso composto e controllato per il broker online, che presenta una flessione del 2,50% sui valori precedenti.
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