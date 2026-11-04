Francoforte: scambi negativi per flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Retrocede il broker online , con un ribasso del 3,25%.



La tendenza ad una settimana di flatexDEGIRO è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo della piattaforma di investimento online si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 24,03 Euro. Supporto stimato a 22,77. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 25,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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