Francoforte: andamento rialzista per LEG Immobilien
(Teleborsa) - Avanza la società immobiliare residenziale tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LEG Immobilien più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del gestore di alloggi in affitto sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 52,53 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 51,33. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 53,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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