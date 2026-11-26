Francoforte: risultato positivo per LEG Immobilien

(Teleborsa) - Balza in avanti la società immobiliare residenziale tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che LEG Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,09%, rispetto a -2,32% del MDAX ).





Lo status tecnico del gestore di alloggi in affitto è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 52,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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