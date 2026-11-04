Francoforte: risultato positivo per LEG Immobilien
(Teleborsa) - Balza in avanti la società immobiliare residenziale tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di LEG Immobilien evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gestore di alloggi in affitto rispetto all'indice.
Tecnicamente, LEG Immobilien è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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