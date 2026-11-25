Francoforte: andamento rialzista per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Bene il produttore della Mercedes , con un rialzo del 2,85%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla casa d'auto di Stoccarda rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Mercedes-Benz evidenzia un declino dei corsi verso area 37,78 Euro con prima area di resistenza vista a 38,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 37,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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