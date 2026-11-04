Francoforte: scambi al rialzo per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore della Mercedes, che avanza bene del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa d'auto di Stoccarda più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Mercedes-Benz segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 40,75 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 41,73. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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