Francoforte: scambi al rialzo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore della Mercedes , che avanza bene del 2,21%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa d'auto di Stoccarda più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Mercedes-Benz segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 40,75 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 41,73. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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