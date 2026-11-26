Francoforte: scambi al rialzo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore della Mercedes , che avanza bene del 2,76%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla casa d'auto di Stoccarda rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Mercedes-Benz suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 38,95. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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