Francoforte: brillante l'andamento di BMW
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di auto di Monaco, con una variazione percentuale del 3,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BMW più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 55,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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