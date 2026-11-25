Francoforte: brillante l'andamento di BMW

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di auto di Monaco , con una variazione percentuale del 3,23%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BMW più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 55,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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