Francoforte: calo per BMW

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di auto di Monaco , che tratta con una perdita del 2,35%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che BMW mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,85%, rispetto a -1,31% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico della casa d'auto bavarese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60,85 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 59,37. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 62,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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