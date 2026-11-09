BMW amplia la rete di fornitori di componenti per batterie

(Teleborsa) - BMW aggiunge i produttori sudcoreani di celle per batterie, Samsung SDI e LG Energy Solution, alla propria rete di fornitori in Europa e negli Stati Uniti, nell'ambito di una strategia volta a ridurre le dipendenze esterne.



Lunedì, la casa automobilistica tedesca ha reso noto che Samsung fornirà le celle agli stabilimenti del gruppo in Europa, mentre LG si occuperà di quelle destinate agli impianti negli Stati Uniti, a partire dalla fine del decennio. In Europa, BMW si avvale già delle celle prodotte dalle aziende cinesi CATL ed EVE Energy.



Queste nuove partnership si inseriscono nel contesto di un incremento della produzione globale di batterie ad alta tensione di sesta generazione da parte di BMW. Tali componenti sono fondamentali per la nuova generazione di modelli elettrici del marchio. La scorsa settimana, l'azienda ha inoltre dichiarato di voler accelerare l'eliminazione graduale dei modelli di batteria più datati.



Oltre all'impianto in Cina, il costruttore ha avviato centri di assemblaggio per le sue batterie di ultima generazione in Germania, Ungheria, Messico e Carolina del Sud. L'obiettivo, spiega l'azienda, è ridurre la distanza tra i fornitori che producono le celle e i siti in cui vengono assemblate le vetture.

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