Greenvolt avvia in New Mexico un progetto solare con accumulo da 200 MWh

Investimento da oltre 120 milioni di dollari per un impianto da 100 MWac, sostenuto da un PPA di lungo termine

(Teleborsa) - Greenvolt Power, la divisione di Greenvolt Group dedicata alle energie rinnovabili su scala utility, ha avviato la costruzione del progetto Alamogordo, un impianto ibrido nella contea di Otero, in New Mexico, Stati Uniti. Il progetto combina 100 MWac di capacità solare con un sistema di accumulo a batteria (BESS) da 50 MW / 200 MWh, per un investimento superiore a 120 milioni di dollari (circa 109 milioni di euro), segnando un passo importante nello sviluppo delle attività del Gruppo negli Stati Uniti.



Il completamento è previsto entro l’estate del 2028. Alamogordo diventerà il più grande progetto integrato solare e di accumulo a batteria di Greenvolt Power negli USA. Il sistema di batterie, installato nello stesso sito, potrà immagazzinare energia elettrica fino a quattro ore e immetterla successivamente in rete, valorizzando l'energia prodotta durante i periodi di maggiore generazione solare e favorendone un utilizzo più flessibile.



Il progetto ha già ottenuto un Power Purchase Agreement (PPA) di lungo termine per la vendita dell’energia elettrica, garantendo a Greenvolt Power visibilità sui ricavi contrattualizzati. L’iniziativa rientra nella pipeline statunitense della società, ponderata per probabilità, che comprende attualmente 341 MW di eolico, 686 MW di solare e 212 MW di sistemi di accumulo a batteria, in diverse fasi di sviluppo. Nel mercato americano, Greenvolt sta inoltre rafforzando la propria strategia di investimento, puntando sia sull'origination di nuovi progetti sia sul repowering.



João Manso Neto, CEO di Greenvolt Group, ha dichiarato: "Gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo sempre più importante nella realizzazione del piano industriale del Gruppo. Stiamo analizzando attentamente le opportunità di investimento, tenendo conto dei fondamentali di ciascun progetto e della sua capacità di creare valore sostenibile, per il Gruppo e per le comunità in cui sono situati i nostri impianti".



Weronika Nowak, CEO di Greenvolt Power USA, ha dichiarato: "Vedere il progetto Alamogordo procedere è particolarmente gratificante perché dimostra ciò che Greenvolt sa fare meglio, ovvero trasformare una visione in realtà. Questo traguardo è il risultato di una straordinaria collaborazione tra i nostri team, partner, appaltatori e stakeholder locali".







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