Indra rivede al rialzo target al 2030: stima fatturato oltre 12 miliardi

(Teleborsa) - Il gruppo spagnolo della difesa Indra Sistemas ha rivisto al rialzo gli obiettivi di crescita al 2030, indicando un fatturato superiore ai 12 miliardi di euro ed un utile operativo oltre 1,5 miliardi di euro. L'obiettivo di margine operativo invece è stato rivisto al rialzo di mezzo punto percentuale al 12,5%. I precedenti obiettivi al 2030 indicavano un fatturato di 10 miliardi di euro ed un margine operativo del 12%.



Nell'ambito della nuova strategia Forward 2030, che fa leva sulla solidità del portafoglio ordini e sull'attesa di un aumento generalizzato della spesa militare in Europa, Indra prevede una crescita del fatturato a un tasso annuo del 17% fra il 2025 e il 2030, rispetto al 13% indicato nel piano precedente.



Le aspettative degli investitori erano elevate per l'incontro odierno, dopo la recente nomina dei nuovi vertici, che dovranno dimostrare di saper mantenere lo slancio di crescita del gruppo, in una fase molto propizia per il settore della difesa.



Gran parte della crescita prevista per il 2026 riflette le acquisizioni già completate - TESS, Hispasat, Hisdesat, MicroNav e Global ATS - e stima un fatturato di oltre 7 miliardi, rispetto ad una precedente previsione di 6 miliardi, mentre l'utile operativo dovrebbe superare i 700 milioni contro i 600 milioni indicati in precedenza. Il free cash flow il periodo 2024-2026 dovrebbe superare 1 miliardo di euro, a fronte di un precedente obiettivo di 900 milioni di euro.



Il management prevede iche la crescita dal 2027 al 2030 sarà interamente organica.













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