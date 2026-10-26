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A Madrid corre Indra

Migliori e peggiori, In breve
A Madrid corre Indra
Ottima performance per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che scambia in rialzo del 4,47%.
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