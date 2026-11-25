Italo fa tappa a Bologna per promuovere l’empowerment femminile

(Teleborsa) - Italo conferma il suo impegno per la parità di genere attraverso di una iniziativa di empowerment femminile. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la società fa tappa a Bologna ed avvia un dialogo costruttivo sulla cultura del rispetto e sul valore dell’autonomia culturale ed economica della donna.



L’iniziativa, intitolata "Italo per l’Eredità delle Donne. Storie che muovono il cambiamento", ha visto alternarsi testimonianze di donne provenienti da culture e contesti differenti, accomunate dalla voglia di indipendenza socioculturale.



Nella Lounge Italo Club della stazione di Bologna Centrale, si sono ritrovate Annamaria Barbaro (Co-founder e Ceo di Empethy, startup dedicata alle adozioni consapevoli di animali abbandonati), Eleonora Febbo (imprenditrice), Silvia Iorio (artista multimediale ed ex biologa molecolare) e Pegah Moshir Pour (consulente corporate responsibility e attivista per i diritti umani e digitali). A precedere il dibattito, moderato dalla giornalista Amalia Apicella (Il Resto del Carlino), c’è stato l’intervento di Eva Kreienkamp (Managing Director di Mainsee, società del Gruppo Italo operativa in Germania), da tempo impegnata su temi quali leadership al femminile e diversity.



Dal confronto sono emerse storie, esperienze e prospettive che hanno dato modo di riflettere e dare risposte e suggerimenti alle giovani che vogliono intraprendere percorsi autonomi in ambito professionale, accademico e personale.



"In Italo promuoviamo da sempre simili iniziative. - commenta Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo - Dopo aver fatto tanto all’interno, garantendo parità di diritti e di opportunità alle nostre donne, molte delle quali ricoprono ruoli di grande responsabilità, abbiamo voluto allargare il nostro pubblico, rivolgendoci anche all’esterno. Abbiamo veicolato iniziative per le famiglie e gli amici dei nostri colleghi, abbiamo intitolato i nostri treni a donne che hanno fatto la storia della scienza a livello mondiale e oggi a Bologna abbiamo voluto organizzare un incontro che possa essere fonte di ispirazione per tutte le donne, attraverso la testimonianza di personalità che possono essere di esempio, un modello da seguire per tutti".



Italo sostiene "L’Eredità delle Donne", un progetto di Elastica dedicato all’empowerment femminile, sotto la direzione artistica di Serena Dandini, che in questi giorni fa tappa in Emilia-Romagna.-



"Nel mio percorso ho imparato che l’indipendenza non è soltanto una conquista economica, ma soprattutto la libertà di scegliere chi essere, senza lasciare che siano gli altri a definire il nostro valore", ha spiegato Annamaria Barbaro, aggiumngendo "a lle giovani donne vorrei dire di investire su sé stesse, di circondarsi di persone da cui imparare, di chiedere ciò che meritano e di non aspettare di sentirsi completamente pronte per cogliere un'opportunità".



In qualità di Consulente di Moda, Eleonora Febbo consiglia alle giovani donne di "comunicare il proprio valore senza paura del giudizio: conoscere i codici della moda aiuta a farlo con consapevolezza".



Silvia Iorio ha realizzato per ITALO "CosmoBinario", un'opera grafica su carta, con cui ha ho voluto "rendere visibile il viaggio nel futuro del rispetto".



"La mobilità è un diritto umano, così come lo sono l’inclusione e le pari opportunità. - ha affermato Eva Kreienkamp - Vediamo cosa accade quando alle donne viene negato il diritto di parlare o di muoversi, per questo abbiamo il dovere di impegnarci per rendere il mondo più equo. Sono quindi orgogliosa che Italo organizzi un evento come questo. Alle donne dico “Non abbiate paura”. Dopo tanti anni di impegno nel settore della mobilità, a cui parallelamente ho affiancato quello per la parità di genere e salariale, mi ritrovo in quanto sta promuovendo Italo".



Per Pegah Moshir Pour, la responsabilità d'impresa è prima di tutto "un modo di abitare il proprio tempo: riconoscere che ogni organizzazione è parte della comunità in cui vive e può contribuire a migliorarla".

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