Fideuram: con "Donne in controluce" si chiude a Bologna terza edizione di Valu(h)er

(Teleborsa) - Si è conclusa ieri, al Teatro Arena del Sole di Bologna, la terza edizione di Valu(H)er, il progetto promosso da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking per valorizzare il talento femminile e promuovere nuove opportunità di crescita e confronto.



A chiudere il percorso è stato l’evento “Donne in Controluce. Sei parole, dodici donne che hanno creato futuro”, realizzato in collaborazione con Innovio. Uno spettacolo teatrale, musicale e multimediale che, attraverso sei parole chiave e le storie di dodici protagoniste, ha esplorato il contributo delle donne al cambiamento culturale e sociale. Sul palco, il filosofo Cesare Catà, la scrittrice Sara Rattaro e la cantante Casadilego hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra epoche e generazioni, intrecciando storie, riflessioni e musica.



Ad aprire la serata, Fabio Landi, Area Manager Emilia-Romagna di Fideuram, che coordina l’attività di oltre 470 private banker operativi sul territorio, con masse complessive della clientela pari a 19 miliardi di euro. Una presenza consolidata in una delle aree economicamente più dinamiche del Paese, che testimonia il ruolo della consulenza patrimoniale nel supportare le esigenze delle famiglie e degli imprenditori locali. Nel suo intervento, Landi ha richiamato il valore di iniziative come Valu(H)er nel promuovere la crescita professionale delle donne e nel rafforzare il dialogo con la clientela femminile, sottolineando l’importanza di valorizzare competenze, esperienze e nuove opportunità all’interno della rete.



All’iniziativa hanno preso parte anche Fulvia Beltrami, Private Banker e responsabile del progetto Valu(H)er in Fideuram, e Barbara Calza, Responsabile Sviluppo e Formazione Reti di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, a testimonianza dell’attenzione dedicata dalla Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo alla crescita delle professionalità femminili e alla promozione di occasioni di confronto e condivisione.



Nato con un duplice obiettivo – sostenere la crescita professionale delle consulenti patrimoniali della rete e rafforzare la relazione con la clientela femminile – Valu(H)er rappresenta uno degli strumenti attraverso cui Fideuram promuove una cultura orientata alla valorizzazione delle competenze e del contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale.



"Con “Donne in Controluce” vogliamo celebrare certamente le grandi pioniere del passato, ma anche e soprattutto l’energia viva e concreta del talento femminile di oggi", ha dichiarato Fulvia Beltrami, Private Banker e responsabile del progetto Valu(H)er in Fideuram. "Valu(H)er nasce per offrire occasioni di ascolto, confronto e crescita condivisa, riconoscendo il valore unico che le donne portano nella costruzione di nuove prospettive economiche e sociali per il nostro Paese. Il nostro obiettivo è dare continuità a questo percorso, creando opportunità concrete per valorizzare le competenze delle nostre professioniste e rafforzare il dialogo con le clienti. Crediamo che investire nel talento femminile significhi non soltanto accompagnare la crescita delle singole persone, ma contribuire a costruire una cultura sempre più inclusiva, capace di generare valore nel tempo".

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