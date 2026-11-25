New York: nuovo spunto rialzista per Paychex
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore delle risorse umane, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Paychex più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della società Usa attiva nella gestione delle paghe sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 118,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 116,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 120,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```