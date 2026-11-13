Milano
17:35
51.859
+0,10%
Nasdaq
20:34
27.904
-1,36%
Dow Jones
20:34
52.273
-0,05%
Londra
17:35
10.903
+0,36%
Francoforte
17:35
26.750
-0,08%
Venerdì 13 Novembre 2026, ore 20.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: nuovo spunto rialzista per Workday
New York: nuovo spunto rialzista per Workday
Migliori e peggiori
,
In breve
13 novembre 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo marcato per il
fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: fresh bullish momentum for Workday
New York: Workday Trading Strongly
New York: brillante l'andamento di Workday
New York: nuovo spunto rialzista per Marriott International
Titoli e Indici
Workday
+2,32%
Altre notizie
New York: nuovo spunto rialzista per SpaceX
New York: nuovo spunto rialzista per Home Depot
New York: nuovo spunto rialzista per Walmart
New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia
New York: Take-Two Interactive Software, quotazioni alle stelle
New York: nuovo spunto rialzista per Fastenal Company
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto