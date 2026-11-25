New York: perdite consistenti per Lam Research

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che passa di mano in perdita del 9,39%.



La tendenza ad una settimana di Lam Research è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Lam Research suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 174,5 USD con tetto rappresentato dall'area 182,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 171,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```