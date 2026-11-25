OpenAI, IPO potrebbe slittare a fine 2027

Il parere degli speculatori attivi sulla piattaforma di previsione Kalshi

(Teleborsa) - Secondo gli speculatori attivi sulla piattaforma di previsione Kalshi, la probabilità che OpenAI annunci ufficialmente un'IPO entro giugno 2027 si attesta intorno al 28%, da oltre il 50% di inizio mese. Persino guardando a ottobre 2027, le probabilità che lo sviluppatore di ChatGPT approdi sui mercati pubblici rimangono pari al 50%.



Un cambio di previsioni dei mercati che sta probabilmente risentendo dell'incerto andamento di Anthropic dopo il debutto della scorsa settimana. Da allora, il titolo ha perso quasi il 30% rispetto al picco raggiunto durante la prima seduta di contrattazioni e, martedì, ha chiuso al di sotto del prezzo di IPO, fissato a 83 dollari.



A ciò si unisce una persistente ondata di vendite nel settore tecnologico, in un periodo caratterizzato da crescenti interrogativi sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale.



E proprio in scia a questi timori in un'intervista a Fortune pubblicata a settembre, l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman ha escluso un debutto in borsa nel 2026, dopo la richiesta riservata per un'IPO avanzata a giugno.

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