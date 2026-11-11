Anthropic, rumors: IPO registra ordini di gran lunga superiori all'offerta

(Teleborsa) - L'offerta pubblica iniziale (IPO) di Anthropic, l'azienda di intelligenza artificiale che ha sviluppato la famiglia di modelli linguistici Claude, ha attirato ordini per un numero di azioni di gran lunga superiore a quelle disponibili. Lo scrive Bloomgerg, citando persone informate sui fatti; la domanda è in forte crescita per quella che potrebbe rivelarsi la più grande IPO di sempre.



Secondo i documenti depositati alla SEC, Anthropic e i suoi co-fondatori puntano a raccogliere fino a 90,4 miliardi di dollari attraverso l'IPO e un collocamento privato. Nel complesso, queste operazioni supererebbero l'IPO di SpaceX dello scorso giugno, configurandosi come la più grande quotazione di tutti i tempi.



L'azienda punta a una valutazione, su base pienamente diluita, di circa 1,4 trilioni di dollari, una cifra inferiore alle aspettative di alcuni investitori, secondo Bloomberg.

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