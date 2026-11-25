Parigi: andamento rialzista per Saint Gobain
(Teleborsa) - Bene il produttore di materiali edili, con un rialzo del 3,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saint Gobain più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società attiva nell'edilizia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Saint Gobain evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 75,31 Euro. Primo supporto a 73,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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