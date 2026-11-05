Parigi: brillante l'andamento di Saint Gobain

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di materiali edili , che avanza bene del 3,68%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Saint Gobain classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,83 Euro e primo supporto individuato a 74,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 76,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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