Milano 13:11
51.226 +0,38%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:11
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Francoforte 13:11
26.633 +0,74%

Parigi: risultato positivo per Saint Gobain

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Saint Gobain
Balza in avanti il produttore di materiali edili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,08%.
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