Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , in guadagno del 3,30% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stellantis rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di Stellantis si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,144 Euro. Prima resistenza a 3,273. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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