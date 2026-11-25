Piazza Affari: calo per MFE B
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società media e di comunicazione italiana, con una flessione dell'1,85%.
La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di MFE B si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,627 Euro. Prima resistenza a 2,685. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,607.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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