Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Balza in avanti il re del cachemire , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brunello Cucinelli rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 92,81 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 88,51 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del gruppo di Solomeo è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 92,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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