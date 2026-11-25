Piazza Affari: performance negativa per El.En

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che presenta una flessione del 2,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di El.En . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,35 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 15,94. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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