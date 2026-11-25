Piazza Affari: performance negativa per El.En
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che presenta una flessione del 2,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di El.En. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,35 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 15,94. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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