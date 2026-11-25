Piazza Affari: performance negativa per WIIT
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che tratta con una perdita del 2,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di WIIT resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,03 Euro. Supporto visto a quota 23,23. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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