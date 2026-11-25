Piazza Affari: performance negativa per WIIT

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che tratta con una perdita del 2,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di WIIT resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,03 Euro. Supporto visto a quota 23,23. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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