Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fineco

(Teleborsa) - Retrocede il leader italiano nell'equity trading , con un ribasso del 2,18%.



L'andamento di Fineco nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Fineco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,89 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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