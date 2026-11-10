Piazza Affari: risultato positivo per Fineco
(Teleborsa) - Avanza il leader italiano nell'equity trading, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fineco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fineco rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Fineco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,24 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,98. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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