SG Company

la modifica del prezzo di esercizio, fissato precedentemente in euro 0,60, riducendolo a Euro 0,50, di cui Euro 0,05 da imputare a capitale sociale e la restante parte a riserva sovrapprezzo, per i periodi successivi alla data della relativa delibera;

l’allungamento del periodo di esercizio rispetto a quanto previsto, modificando il termine finale di sottoscrizione dei Warrant SG Company dal 2028 al 2031;

i periodi di esercizio, prevedendo che i portatori dei Warrant SG Company possano richiedere di sottoscrivere le azioni dell’emittente nei giorni lavorativi bancari del mese di luglio di seguito indicati, anziché nel mese di novembre, nel periodo compreso tra: (i) il 1° luglio 2027 e il 15 luglio 2027 compresi (Nono Periodo di Esercizio), (ii) il 3 luglio 2028 e il 17 luglio 2028 compresi (Decimo Periodo), (iii) il 2 luglio 2029 e il 16 luglio 2029 compresi (Undicesimo Periodo), (iv) il 1° luglio 2030 e il 15 luglio 2030 compresi (Dodicesimo Periodo) e (v) il 1° luglio 2031 e il 15 luglio 2031 compresi (Tredicesimo Periodo).

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha deliberato positivamente circa la modifica dell’art. 15 dello statuto sociale con riferimento alla possibilità per il consiglio di amministrazione di stabilire per l’assemblea una convocazione ulteriore rispetto alla seconda (terza convocazione).Tale previsione - spiega la società - èil regolare svolgimento dei processi deliberativi assembleari, consentendo, ove necessario, il ricorso ai quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa applicabile per le convocazioni successive alla seconda e riducendo, conseguentemente, il rischio di situazioni di stallo decisionale derivanti dall’assenza o dalla scarsa partecipazione dei soci.Inoltre i soci hanno deliberato positivamente circa ladei "Warrant SG Company 2018-2028" con riferimento a:Infine, facendo seguito a quanto comunicato il 4 novembre scorso in merito alla sospensione dell’esercizio dei Warrant SG Company 2018-2028, la società rende noto che,e sarà pertanto nuovamente possibile esercitare i Warrant fino al 30 novembre prossimo incluso.