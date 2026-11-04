SG Company, assemblea straordinaria il 25 novembre

Deliberato anche il trasferimento della sede legale

(Teleborsa) - Il CdA di SG Company ha deliberato di convocare per il 25 novembre, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria degli azionisti per discutere sulla modifica dell'art. 15 dello statuto sociale e sulla modifica del Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2028", con riferimento al prezzo di esercizio, ai periodi di esercizio e al termine di scadenza, non comportante aumento del capitale sociale.



Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'opportunità di prevedere la possibilità di convocare l'assemblea anche in terza convocazione, finalizzata ad agevolare il regolare svolgimento dei processi deliberativi assembleari, consentendo, ove necessario, il ricorso a quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa applicabile per le convocazioni successive alla seconda e riducendo, conseguentemente, il rischio di situazioni di stallo decisionale derivanti dall’assenza o dalla scarsa partecipazione dei soci.



Con riferimento al secondo punto, la società precisa che, qualora l'assemblea straordinaria degli azionisti dovesse deliberare positivamente, l’efficacia dell’intervento sarà in ogni caso subordinata all’approvazione di una corrispondente e conforme deliberazione da parte dell’Assemblea speciale dei portatori dei "Warrant SG Company 2018-2028", da convocarsi.



Infine, il CdA ha deliberato in merito al trasferimento della sede legale e operativa della società, sempre all'interno del Comune di Milano, che avverrà entro la fine dell'anno.

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