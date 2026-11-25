(Teleborsa) - Rialzo per Stellantis
che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,40%.
Sul fronte industriale, l'attenzione si concentra anche sul rafforzamento della collaborazione
con il gruppo cinese Leapmotor
, che punta ad ampliare la propria presenza produttiva e ingegneristica in Europa facendo leva sulle sinergie con il partner automobilistico.
Leapmotor, che opera nel mercato europeo attraverso la joint venture Leapmotor International, controllata al 51% da Stellantis, ha confermato l'avvio della produzione del SUV B10 nello stabilimento spagnolo di Saragozza, dove sarà realizzata anche la B05, nell'ambito della strategia "Made in Europe, for Europe".
La collaborazione coinvolge anche lo sviluppo dei modelli destinati al mercato europeo, con attività di messa a punto presso il centro prove Stellantis di Balocco, in Italia.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa automobilistica italo-francese-statunitense
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di breve periodo di Stellantis
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,157 Euro con prima area di resistenza vista a 3,316. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,052.