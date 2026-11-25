Thales e Rhea: 7 tonnellate di carte riciclate diventano arredi da esterno

(Teleborsa) - Thales, leader globale nella cybersicurezza e nell'identità digitale, e Rhea, azienda italiana pioniera nel riciclo del PVC e nella produzione di arredi per esterni, hanno avviato una partnership per dare una seconda vita alle carte in plastica dismesse. Le carte scadute o obsolete nel design vengono raccolte direttamente presso il sito produttivo di Thales in Italia.



Questa collaborazione unisce l'esperienza di Thales nelle soluzioni di pagamento end-to-end e nella gestione del ciclo di vita di questi prodotti con il know-how di Rhea nel riciclo del PVC e nell'eco-design, riflettendo l'impegno condiviso di entrambe le aziende nel dare una seconda vita ai materiali. Il materiale riciclato può poi essere trasformato in una gamma di prodotti di uso quotidiano, tra cui rivestimenti per facciate, percorsi pedonali, fioriere e cestini per la raccolta dei rifiuti.



I prodotti Rhea sono progettati per essere completamente riciclabili, garantendo un processo a circuito chiuso certificato da Plastica Seconda Vita (PSV), una certificazione ambientale per materiali e prodotti realizzati a partire da rifiuti plastici recuperati. PSV è il primo marchio di certificazione europeo e italiano dedicato alle plastiche riciclate che stabilisce standard di qualità e garantisce al contempo piena tracciabilità lungo tutta la catena del valore.



In Italia, banche, istituzioni finanziarie ed esercizi commerciali hanno ora l’opportunità di contribuire al riciclo delle carte dismesse. Al termine del processo di distruzione e riciclo, i clienti ricevono una certificazione che dettaglia come sono state trattate le loro carte scadute. Questa iniziativa supporta inoltre i clienti di Thales nei loro impegni in materia ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) e rafforza i loro sforzi nell’adozione di pratiche aziendali più responsabili.



"In Thales, siamo impegnati a promuovere pratiche sempre più responsabili lungo l’intero ciclo di gestione delle carte a fine vita. La nostra partnership con Rhea dimostra come le carte in plastica dismesse possano avere una seconda vita attraverso il riciclo e l'upcycling, trasformandosi in prodotti utili e di alta qualità. Si tratta di un esempio concreto di come la collaborazione possa contribuire a un approccio più circolare all’utilizzo della plastica nel settore finanziario", ha dichiarato Donato Amoroso, CEO e Country Director, Thales Italia.



"Siamo orgogliosi di collaborare con Thales in questa iniziativa, che incarna il nostro comune impegno verso la sostenibilità e l'innovazione. Trasformando i rifiuti in PVC in arredi urbani di alta qualità, non solo riduciamo l'impatto ambientale, ma stiamo anche creando valore da ciò che un tempo era considerato rifiuto," ha dichiarato Ilenia Giuffrè, Amministratrice di RHEA.

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