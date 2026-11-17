Commissione UE autorizza acquisto di TNOR da parte di Kongsberg e Thales

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Thales Norway (TNOR) da parte di Kongsberg Gruppen (entrambe norvegesi) e della francese Thales . L'operazione riguarda principalmente le comunicazioni protette nel settore della difesa.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato delle imprese a seguito dell'operazione proposta. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.



(Foto: © LCVA | Dreamstime.com)

Condividi

```