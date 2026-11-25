Ue, ok definitivo al bilancio 2027: 199,7 miliardi di impegni

300 milioni in più per le priorità dell'Eurocamera rispetto alla proposta della Commissione

(Teleborsa) - Via libera definitivo del Parlamento europeo al bilancio Ue 2027, l'ultimo annuale del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il testo è passato con 406 sì, 184 no e 69 astenuti, dopo l'approvazione del Consiglio di lunedì.



Cifre e priorità



Gli stanziamenti d'impegno sono fissati a 199,7 miliardi di euro (0,99% del reddito nazionale lordo dell'Ue), quelli di pagamento a 211,5 miliardi. L'intesa tra Eurocamera e governi, raggiunta l'11 novembre, prevede 300 milioni in più rispetto alla proposta della Commissione



Le risorse aggiuntive vanno a ricerca, reti di trasporto ed energia, Erasmus+, protezione civile, frontiere, mobilità militare, vicinato e aiuti umanitari. Gli incrementi maggiori: 39 milioni per il vicinato meridionale e orientale, 30 per gli aiuti umanitari e 30 per frontiere e migrazione. Seguono reti di trasporto ed energia (+22,5 milioni), Orizzonte Europa (+21,5), Erasmus+ (+14), protezione civile (+13,5), mobilità militare e clima e ambiente (+10 ciascuno). Previsto anche un rafforzamento della cibersicurezza per istituzioni e delegazioni.



Ngeu e Ucraina



I costi eccedenti di NextGenerationEU, pari a 4,9 miliardi, saranno gestiti con un "meccanismo a cascata". Per il servizio del debito del prestito all'Ucraina sono previsti 650 milioni, come proposto dalla Commissione. Una dichiarazione congiunta di Parlamento, Consiglio e Commissione ha indicato la possibilità di coprire tali oneri nel 2027 con lo strumento speciale per Kiev.



Le reazioni



Per il presidente della commissione Bilanci, Johan Van Overtveldt (Ecr), il bilancio "è troppo orientato al passato". "La realtà attuale – la guerra in Ucraina, le tensioni geopolitiche e la rivalità tecnologica – richiede nuove priorità", ha affermato, ma il bilancio a lungo termine "ci lascia ben poco margine per rispondere".



Il relatore generale Nils Ušakovs (S&D) ha parlato del "bilancio più esiguo della storia recente", sotto l'1% chiesto dai Paesi frugali. "Non dobbiamo permettere che lo 0,99% diventi un parametro di riferimento", avverte, giudicando "preoccupante" la proposta dello 0,97% per il prossimo Qfp. Compensare "1 miliardo di euro di tagli operati dal Consiglio" e aggiungere 300 milioni è però "un risultato realistico e apprezzabile". Il relatore per le altre sezioni, Michalis Hajipantela (Ppe), ha sottolineato l'esigenza di "proteggere le nostre sedi, il nostro personale, le nostre comunicazioni e le informazioni sensibili".







(Foto: © European Union 2019 - Source : EP)

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