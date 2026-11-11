Bilancio dell'UE per il 2027: accordo tra Consiglio e Parlamento

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul bilancio annuale dell'UE per il 2027, il settimo e ultimo bilancio annuale dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. L'accordo garantisce che il bilancio del prossimo anno sia a un livello adeguato per l'attuazione delle politiche e dei programmi concordati, salvaguardando la capacità dell'UE di rispondere alle crisi e alle sfide attuali, come quelle in Ucraina e in Medio Oriente, e consentendo all'UE di far fronte a circostanze impreviste.



Il bilancio per il 2027 ammonta a 199,7 miliardi di euro per quanto riguarda il totale degli impegni e a 211,5 miliardi di euro per quanto riguarda il totale dei pagamenti. Quest'anno è stato anche tenuto a disposizione un margine di 710,1 milioni di euro al di sotto dei massimali di spesa previsti dall'attuale QFP, che consentirà all'UE di reagire a esigenze imprevedibili.



"Il bilancio per il 2027 deve trovare il giusto equilibrio: dotare l'Unione dei mezzi per agire con decisione, rispondere alle esigenze dei suoi cittadini e investire nel loro futuro, evitando nel contempo oneri aggiuntivi per i bilanci nazionali e i contribuenti. Ciò comporta la necessità di concentrare le risorse su iniziative che producano risultati tangibili, rafforzino la resilienza comune e proteggano ciò che conta di più per gli europei: pace, sicurezza e prosperità", ha commentato Simon Harris, ministro delle Finanze dell'Irlanda e capo negoziatore del Consiglio per il bilancio dell'UE per il 2027.



Il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ora di 14 giorni per approvare formalmente l'accordo raggiunto. Il Consiglio dovrebbe approvarlo il 23 novembre. L'adozione del bilancio richiede una maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

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