Ue, via libera definitivo a riforma farmaceutica e regolamento su medicinali critici

(Teleborsa) - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma della legislazione farmaceutica dell'Ue, che comprende misure per contrastare le carenze di medicinali critici. In seconda lettura la presidente dell'Eurocamera ha annunciato in plenaria che il pacchetto è "considerato adottato", dopo l'accordo raggiunto dai colegislatori lo scorso anno.



Carenze e protezione



Le nuove norme prevedono un migliore monitoraggio e un maggiore coordinamento nazionale ed europeo. Gli Stati membri potranno imporre alle aziende di fornire quantitativi sufficienti di medicinali per le esigenze dei pazienti. Per favorire l'ingresso dei generici, i produttori potranno svolgere determinate attività durante la protezione del prodotto originale.



Per i farmaci di nuova autorizzazione è previsto un periodo complessivo di protezione normativa fino a undici anni: otto di protezione dei dati, un anno di protezione del mercato e la possibilità di ottenere ulteriori periodi in determinate condizioni. Alcune misure semplificano il funzionamento dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), per ridurre gli oneri amministrativi e accelerare le autorizzazioni.



Per un uso prudente degli antimicrobici arrivano requisiti più rigorosi, tra cui l'obbligo di prescrizione e informazioni specifiche nei fogli illustrativi. Per ogni nuovo antimicrobico prioritario sviluppato i produttori potranno ottenere un anno aggiuntivo di protezione dei dati tramite un "voucher trasferibile di esclusiva".



Medicinali critici



L'Aula ha poi approvato, con 592 sì, 35 no e 30 astenuti, l'accordo con il Consiglio del maggio 2026 sul regolamento sui medicinali critici (Critical Medicines Act). Il testo definisce i criteri per progetti industriali strategici nell'Ue volti a creare, modernizzare e ampliare la capacità produttiva. Le aziende che ricevono sostegno finanziario nazionale o europeo dovranno dare priorità alle forniture destinate al mercato dell'Unione. Per ridurre la dipendenza dai Paesi terzi, i fornitori avranno vantaggi "proporzionati" alla quota di medicinali e principi attivi prodotti nell'Ue. Per medicinali critici, orfani e altri di interesse comune, cinque o più Stati membri potranno avviare appalti congiunti su base volontaria.



Il contesto



Il pacchetto farmaceutico, composto da un regolamento e da una direttiva presentati dalla Commissione nell'aprile 2023, aggiorna una legislazione risalente a vent'anni fa. Il Critical Medicines Act, proposto nel marzo 2025, la integra con norme su disponibilità e approvvigionamento di prodotti come antibiotici, insulina, vaccini e farmaci per le malattie croniche.

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