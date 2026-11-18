CdM pomeriggio su Codice disabilità e Riforma ordine forense

(Teleborsa) - Il Consiglio die Ministri è stato convocato per questo pomeriggio alle ore 16.30. All'ordine del giorno c'è l'esame preliminare del Codice per le disabilità ed il decreto legislativo sulla Riforma dell’ordinamento forense.



Fra gli argomenti al vaglio anche l'esame definitivo del decreto legislativo in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l'esame preliminare del Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.



Infine, è all'odg lo schema di decreto legislativo in attuazione della delega al governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo.









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