Webuild conferma superamento soglia 90% in Trevi e scatta la procedura congiunta

L'offerta prevale su quella concorrente promossa da ICOP

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Webuild sulle azioni ordinarie Trevi-Finanziaria Industriale annunciata al mercato il 29 luglio scorso, si rileva che, sulla base dei risultati definitivi, sono state portate in adesione 28.358.826 azioni, pari al 43,244% del capitale dell'emittente e al 66,101% delle 42.902.452 azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di euro 146.473.336,29.



I dati definitivi confermano pertanto i dati provvisori.



Tenuto conto anche delle 3.277.680 azioni Trevi già possedute dall’Offerente anteriormente al 29 luglio (circa il 4,998% del capitale) e delle 27.756.589 azioni Trevi acquistate al di fuori dell'offerta (circa il 42,326% del capitale), l’Offerente verrà a possedere 59.393.095 azioni Trevi, corrispondenti al 90,568% del capitale.



Il pagamento del corrispettivo avrà luogo il 27 novembre, per un controvalore complessivo di euro 146.473.336,29.



Alla luce dei risultati definitivi, l’offerta risulta prevalente rispetto all’offerta pubblica di scambio promossa da I.CO.P .



Pertanto, dalle ore 8:30 del 26 novembre alle ore 17:30 del 2 dicembre, estremi inclusi, gli azionisti Trevi che hanno portato le proprie azioni in adesione all’Offerta ICOP potranno portare in adesione all’Offerta le azioni Trevi precedentemente portate in adesione all’Offerta ICOP (eventualmente previa revoca della loro adesione a quest’ultima offerta). Il pagamento del Corrispettivo per le azioni portate in adesione all’offerta in tale periodo avrà luogo il 7 dicembre.



A esito dell’Offerta, l’Offerente verrà a possedere una partecipazione superiore al 90%. Avendo dichiarato di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, risultano verificati i presupposti per l’esercizio

del diritto di acquisto e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto con riferimento alle residue azioni Trevi.



L’Offerente darà quindi corso a un’unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana, riconoscendo ai titolari delle Azioni Residue un importo pari al Corrispettivo dell'offerta.



Tale procedura sarà eseguita il 9 dicembre. Borsa Italiana disporrà la sospensione e la revoca delle azioni Trevi dalla quotazione su Euronext Milan per le sedute del 7 e 8 dicembre.





Condividi

```