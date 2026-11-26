(Teleborsa) - Altea Green Power
, quotata su Euronext STAR Milan, tenta il rimbalzo dopo il crollo seguito alla trimestrale
. Il titolo ha chiuso a 4,11 euro con un aumento del 12,60%
e un controvalore scambiato di 1,2 milioni di euro, ben al di sopra della media. Il balzo arriva dopo un periodo particolarmente difficile per la società piemontese attiva nello sviluppo di progetti rinnovabili e di sistemi di accumulo, scivolata dai 5,19 euro del 12 novembre ai 3,41 euro del 20 novembre, con una perdita di circa un terzo del valore in poche sedute, in scia alla pubblicazione dei conti dei primi nove mesi. Nonostante il recupero, le azioni restano in calo di oltre il 50% rispetto al picco di gennaio, sopra quota 8,30 euro.
A pesare sul titolo sono stati numeri che fotografano una fase di profonda trasformazione del modello di business
. Al 30 settembre i ricavi totali si sono fermati a 6,7 milioni di euro contro i 19,5 milioni dello stesso periodo del 2025, l'EBITDA è sceso a 1,6 milioni da 11,4 milioni e il risultato netto è passato in territorio negativo per 0,2 milioni, da un utile di 7,4 milioni. Soprattutto, la posizione finanziaria si è ribaltata: dalla cassa netta di 4,8 milioni di fine 2025 a un indebitamento netto di 28,5 milioni, con liquidità scesa a meno di 3 milioni.
"Il calo dei ricavi e l'indebitamento finanziario netto di 28,5 milioni sono l'effetto diretto di due scelte: valorizzare i progetti autorizzati invece di cederli subito, e investire in impianti di proprietà, come quello fotovoltaico di Montecchio Emilia", spiega a Teleborsa il fondatore e amministratore delegato Giovanni Di Pascale
. "È un disallineamento temporaneo tra investimenti e ritorni
, che nel tempo si tradurrà in ricavi e margini importanti e flussi di cassa ricorrenti".
La società sta infatti abbandonando progressivamente il modello basato sulla cessione dei progetti a terzi per diventare un Independent Power Producer (IPP)
, cioè un produttore che possiede e gestisce i propri impianti. Il primo passo concreto è stato a maggio l'acquisto dell'impianto fotovoltaico di Montecchio Emilia, da 16,75 MW, per circa 17 milioni di euro. Nella presentazione illustrata ieri alla Mid & Small Conference di Piazza Affari, il management ha spiegato in modo esplicito perché i ricavi "scendono prima di salire", e ha fornito un quadro dettagliato della pipeline italiana: circa 5,5 GW tra storage, fotovoltaico ed eolico, di cui 4,76 GW in sistemi di accumulo a batteria (BESS) e 741 MW già autorizzati
. I contratti di co-sviluppo firmati valgono 152,2 milioni di euro, oltre a un premio fino a 15 milioni, con 70,8 milioni ancora da incassare nel periodo 2026-2028. Nel comunicato sui conti la società ha comunque annunciato di valutare aggiustamenti al Business Plan.
Per finanziare la transizione, con un indebitamento salito a 28,5 milioni e una liquidità ridotta a meno di 3 milioni, la società guarda all'esterno. "La nostra priorità resta lo sviluppo di progetti di qualità nel mercato delle rinnovabili e la transizione a Independent Power Producer in Italia", afferma Di Pascale, "e per sostenere quest'ultima stiamo lavorando con interlocutori finanziari di primario standing per costruire partnership solide e durature
". Una strada coerente con il ruolo che, nella presentazione agli investitori, viene attribuito a Dxor, la holding dell'AD, indicata come possibile partner industriale e finanziario in grado di portare capitale flessibile, co-investitori e accesso a investitori istituzionali.
Sul titolo ha pesato anche il contesto di settore. La seconda asta MACSE di Terna
per gli accumuli, con consegna 2029, ha assegnato tutti i 16 GWh richiesti a un prezzo medio di 11.382 euro/MWh-anno, in calo del 12% rispetto alla prima tornata. Equita
ha citato espressamente AGP tra gli sviluppatori che potrebbero risentire della minore remunerazione, prevedendo "una pressione sul valore delle autorizzazioni" e un possibile spostamento di parte delle pipeline verso altri canali come il tolling e il capacity market. Di Pascale ridimensiona: "Nessuna delusione, l'asta è andata come il mercato si attendeva, e Altea Green Power non ha partecipato
a questa tornata con propri progetti. Il MACSE è uno strumento importante, ma rappresenta solo una parte del mercato". Secondo l'AD, accanto alle aste "si sta sviluppando un mercato libero fatto di contratti con produttori e trader", e la scelta di diventare IPP "non dipende dall'esito di un'asta" ma nasce dalla volontà di "trattenere il valore degli asset che sviluppiamo".
In questa direzione va l'accordo preliminare firmato a ottobre con un operatore del trading energetico, il cui nome resta riservato, per una joint venture che possiederà e gestirà impianti di accumulo, internalizzando progressivamente le attività di trading: i primi tre asset, per 23 MW, sono attesi in esercizio dal 2028, con investimenti indicativi per 20 milioni di euro nel triennio. Negli Stati Uniti, ricorda Di Pascale, la società è presente con una joint venture che ha costruito "una pipeline di progetti di grande taglia, a partire da un'iniziativa da 400 MW in Texas", con un impegno di capitale contenuto. Quanto al trasferimento di parte della quota di controllo
alla Dxor Investments 1, che oggi detiene il 9,49% accanto al 52,20% di Dxor Investments, entrambe riconducibili all'AD, si tratta di un passaggio "tecnico e di ottimizzazione della struttura da parte della controllante"
.
A sostegno del titolo, lunedì il consiglio di amministrazione ha varato
un programma di buyback fino a 2 milioni di euro
, per un massimo di 911.778 azioni pari al 5% del capitale, da eseguire entro il 28 ottobre 2027 tramite Intermonte. "Conferma la nostra fiducia nelle prospettive della società", sottolinea l'AD. Equita giudica la notizia marginalmente positiva, mentre Intesa Sanpaolo
ritiene che la maggiore trasparenza sulla pipeline e le prime iniziative concrete sul modello IPP possano compensare in parte i timori legati alla maggiore concorrenza nello storage.
"Il recente andamento del titolo risente di questa fase di transizione
e di un contesto di mercato complesso", conclude Di Pascale. "Guardiamo al futuro con fiducia, determinati a proseguire il percorso di crescita".